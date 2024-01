Découvrez les meilleurs jeux Nintendo Switch à ne pas manquer

La console Nintendo Switch est devenue un incontournable du monde vidéoludique grâce à sa grande variété de jeux proposés, correspondant à tous les goûts et les âges. Dans cet article, nous vous proposons une sélection des meilleurs jeux Nintendo Switch qui ont conquis le cœur des gamers et qui continuent de faire parler d’eux.

Legend of Zelda : Breath of the Wild

Impossible de parler des meilleurs jeux Nintendo Switch sans mentionner le chef-d’œuvre qu’est Legend of Zelda : Breath of the Wild. Sorti en 2017, ce jeu d’action-aventure est souvent considéré comme l’un des meilleurs titres de la saga Zelda et même l’un des plus grands jeux vidéo de tous les temps. Vous incarnez Link et explorez un monde ouvert gigantesque aux possibilités infinies. Avec ses paysages époustouflants, son scénario captivant et une durée de vie très importante, il n’y a aucun doute que Legend of Zelda : Breath of the Wild restera longtemps gravé dans la mémoire des joueurs sur Nintendo Switch.

Mario Kart 8 Deluxe

Le fameux jeu de course de la franchise Mario revient dans une version optimisée pour la Nintendo Switch : Mario Kart 8 Deluxe. Ce titre multijoueur addictif propose aux gamers de s’affronter sur différentes pistes issues de l’univers de Mario, avec leurs personnages préférés. Au programme, fun, compétition, et évidemment, les traditionnelles carapaces et bananes à lancer sur les adversaires pour pimenter les parties. Idéal pour jouer entre amis ou en famille, Mario Kart 8 Deluxe est un incontournable de la console.

Super Smash Bros Ultimate

Avec plus de 70 personnages issus des différents univers de Nintendo et d’autres franchises de jeux vidéo, Super Smash Bros Ultimate représente le summum du jeu de combat multijoueur sur la Switch. Chacun peut y trouver son personnage fétiche et combattre dans des arènes spectaculaires avec un seul objectif : éjecter ses adversaires hors de l’écran ! Le principe convivial et addictif de Super Smash Bros Ultimate en fait un titre incontournable pour tous les fans de jeux de combat et de Nintendo.

Liste des avantages de Super Smash Bros Ultimate :

Un nombre incroyable de personnages jouables

Des arènes variées et amusantes

Un mode multijoueur passionnant

Splatoon 2

Les amateurs de jeux de tir à la troisième personne seront ravis avec Splatoon 2, qui met en scène des personnages semi-humains et semi-calamar équipés d’armes à peinture. Le but ? Couvrir le plus de terrain possible avec la couleur de son équipe et remporter la partie contre les autres joueurs. En plus du fun multijoueur, Splatoon 2 propose également un mode histoire solo intéressant. Ce jeu coloré prouve que les titres compétitifs en ligne peuvent être à la fois divertissants et accessibles à toute la famille.

Animal Crossing : New Horizons

Dans cet épisode de la célèbre série Animal Crossing, les joueurs découvrent une île inhabitée et rencontrent des animaux anthropomorphes. Leur mission est de créer, développer et décorer leur propre île paradisiaque dans Animal Crossing : New Horizons. Avec sa liberté de personnalisations et ses mises à jour constantes, le jeu offre une expérience relaxante qui séduit un large public d’amateurs et amatrices de gestion et décoration d’espaces virtuels. De plus, la possibilité de visiter les îles de ses amis rend cette expérience encore plus intéressante et conviviale.

Astuces pour apprécier Animal Crossing : New Horizons :

Prenez votre temps et profitez du rythme paisible du jeu N’hésitez pas à échanger avec les autres joueurs pour obtenir des idées de décoration ou même des objets rares Explorez toutes les facettes du jeu en participant aux événements saisonniers

Hades

Pour les amateurs de jeux d’action et de roguelike, Hades est un titre incontournable sur Nintendo Switch. Vous incarnez Zagreus, le fils d’Hadès, dieu des Enfers, et devez tracer votre chemin à travers des hordes de monstres pour échapper au royaume des morts. Chaque partie étant générée aléatoirement, vous ne jouerez jamais deux fois la même aventure. Le jeu se démarque par sa difficulté, son gameplay nerveux et profond, ainsi que ses graphismes et musiques aux influences mythologiques.

La Nintendo Switch propose un catalogue de jeux très variés et de grande qualité, convenant aussi bien aux novices qu’aux passionnés de jeux vidéo. Cette sélection ne représente que la pointe de l’iceberg, et tant d’autres titres méritent également votre attention. Alors n’hésitez pas à explorer le monde vidéoludique de la Nintendo Switch et trouvez les perles rares qui feront battre votre cœur de gamer !